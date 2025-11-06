Бельгия создаст к 1 января центр по обеспечению воздушной безопасности

Он обеспечит оптимальное наблюдение и защиту воздушного пространства страны, заявил министр обороны королевства Тео Франкен

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Бельгия создаст к 1 января 2026 года национальный центр по обеспечению воздушной безопасности. Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен журналистам по итогам заседания национального совета безопасности Бельгии, созванного в связи с полетами неопознанных беспилотников над военными базами.

"Совет безопасности изучил последние инциденты с дронами. Принято четкое решение - к 1 января 2026 года начнет работать Национальный центр воздушной безопасности. Он обеспечит оптимальное наблюдение и защиту воздушного пространства Бельгии", - заявил министр.

Ранее Франкен сообщил о планах срочно закупить для бельгийской армии на €50 тыс. средства по борьбе с дронами, включая радиоэлектронные "ружья", которые глушат сигнал дрона, и помповые гладкоствольные ружья для поражения дронов дробью на малых и сверхмалых расстояниях.

Второй этап борьбы с БПЛА включает выделение €500 тыс. на средства противодействия беспилотникам, включая средства обнаружения, слежения и сопровождения, которые должны позволить обнаруживать не только сами беспилотники, но их операторов.

Как ранее сообщала газета Brussels Times, проблема беспилотников абсолютно не нова для Бельгии. Так в 2024 году вблизи объектов критической инфраструктуры страны неопознанные БПЛА фиксировались 31 тыс. раз, что не вызывало никакой общенациональный паники.