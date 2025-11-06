Во Франции начался осмотр посылок после скандала с продажей секс-кукол на Shein

Министр по делам малых и средних предприятий, торговли, ремесел, туризма и вопросам покупательной способности Серж Папен подчеркнул, что действия властей продиктованы желанием "защитить французских потребителей"

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Таможенная служба Франции проведет углубленную проверку посылок с товарами, приобретенными через интернет-платформу Shein, после решения кабмина приостановить ее деятельность в стране, принятого на фоне скандала с продажей секс-кукол, похожих на детей. Об этом сообщил министр по делам малых и средних предприятий, торговли, ремесел, туризма и вопросам покупательной способности Серж Папен.

"Мы хотим продемонстрировать, что следим за обеспечением мероприятий в рамках приостановки деятельности платформы Shein по поручению премьер-министра. В ходе этой процедуры мы действительно подтвердили наличие несоответствующих [нормам] товаров после вскрытия посылок в течение 24 часов", - заявил он перед журналистами в аэропорту Руасси, где проводится проверка прибывающих из-за границы посылок.

По словам Папена, за минувшую ночь в аэропорт было доставлено 200 тыс. посылок и "все они будут досмотрены". Министр уточнил, что среди проверенных таможенниками товаров "8 из 10 не соответствуют требованиям" французского законодательства, что говорит о системном нарушении. Он подчеркнул, что действия властей продиктованы желанием "защитить французских потребителей", и добавил, что в будущем внимание будет уделяться посылкам и с других платформ.

Как пояснила министр, ответственный за государственные счета, Амели де Моншален, хотя французская таможня регулярно вскрывает посылки и следит за соблюдением правил, нынешняя операция примечательна тем, что "блокируется 100% посылок, поступивших за последние 24 часа". "В этот раз владельцы платформы не смогут сказать, что мы открыли только плохие посылки - они будут вскрыты все", - подчеркнула она. Де Моншален добавила, что Франция обсуждает проведение аналогичных мероприятий с другими странами ЕС, а также введение на уровне ЕС с 1 ноября 2026 года налога в размере €2 на каждую посылку для обеспечения полного контроля над импортируемыми товарами и защиты европейской экономики.

Приостановка работы Shein во Франции

В среду Министерство экономики и финансов Франции сообщило, что по поручению премьер-министра Себастьена Лекорню начало процедуру приостановки деятельности Shein. Решение властей было обнародовано на фоне скандала, связанного с продажей через данную платформу секс-кукол, выглядящих как несовершеннолетние. 3 ноября после волны публикаций в СМИ платформа объявила о снятии с продажи не только этого товара, но и всех секс-кукол, а также о внедрении механизма по противодействию обхода продавцами данных ограничений.

По информации газеты Le Parisien, один человек, купивший эту куклу, был задержан в департаменте Буш-дю-Рон, куда была доставлена посылка. При этом, как уточняет телеканал BFMTV, позже выяснилось, что заказывал он ее не через Shein, а через французский интернет-сайт, в отношении которого, однако, до сих пор не начато расследование.

У платформы будет 48 часов на то, чтобы доказать свое соответствие законам Франции и общеевропейским нормам, в противном случае ее работа будет запрещена на территории страны. На следующий день после объявления решения министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что будет добиваться введения санкций против Shein на уровне ЕС, обвинив платформу в продаже не соответствующих европейским нормам товаров. Он также предупредил об угрозе малому и среднему бизнесу в ЕС, который без вмешательства властей может не выдержать конкуренции с китайскими интернет-магазинами.