ЕС призывает ядерные державы не допустить новой гонки ядерных вооружений

Россия и другие ядерные державы должны не допустить возобновления гонки ядерных вооружений, заявил представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Евросоюз призывает все ядерные державы не допустить новой гонки ядерных вооружений. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе, отвечая на вопрос о возможности проведения новых ядерных испытаний Россией.

Читайте также

Подготовка к ядерным испытаниям и действия США. О чем Путин говорил с Совбезом

"Россия и другие ядерные державы должны не допустить возобновления гонки ядерных вооружений", - сказал он, призвав ядерные государства исходить из принципа, что "ядерная война не может быть выиграна и поэтому не должна начаться".

"Россия должна воздержаться от действий, ведущих к снижению порога применения ядерного оружия", - добавил аль-Ануни.

Президент РФ Владимир Путин обсудил с членами Совбеза заявления американского лидера Дональда Трампа о намерении США возобновить ядерные испытания. Глава государства поручил ведомствам оценить целесообразность подготовки и России к ядерным испытаниям, однако указал, что Москва придерживается своих обязательств по запрещающему их международному договору и предпримет действия лишь в случае нарушения этого соглашения кем-либо из участников.