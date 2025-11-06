Украина ввела санкции против работающих в Арктике физических и юридических лиц РФ

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Украина ввела в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о синхронизации 19-го пакета санкций Евросоюза и введения ограничений против российских субъектов, работающих в сфере добычи ресурсов в Арктике. Соответствующие указы за подписью Владимира Зеленского размещены на сайте его офиса.

Так, санкции введены против акционерных обществ "Группа Синара", "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики", "Корпорация развития Мурманской области", "Петербургский тракторный завод", "Таймырнефтегаз" и ряда других. Всего в перечне 36 юрлиц.

Кроме того, санкции введены против 18 физических лиц - руководителей и владельцев российских предприятий угледобычи и переработки.

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан Украины и других стран, которых Киев обвиняет в сотрудничестве с РФ. Министерства и ведомства ведут разработку санкционных списков, вносят предложения, затем СНБО принимает соответствующие решения. При этом Киев постоянно навязывает странам Запада свои предложения по санкциям против Москвы.