В Гааге отказались обязать Нидерланды усилить меры против Израиля из-за Газы

Подавшие иск палестинские организации утверждали, что израильские военные грубо нарушают права человека в Газе, а также требовали, чтобы суд обязал государство прекратить поставки в Израиль военной техники и продажу служебных собак

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 6 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд Гааги отклонил иск правозащитных организаций, требовавших обязать правительство Нидерландов ввести дополнительные ограничения против Израиля в связи с его действиями в секторе Газа и на оккупированных палестинских территориях. Об этом говорится в решении инстанции.

Подавшие иск палестинские организации утверждали, что израильские военные грубо нарушают права человека в Газе, а также требовали, чтобы суд обязал государство прекратить поставки в Израиль военной техники и продажу израильской армии служебных собак. Кроме того, правозащитники требовали разрыва торговых связей нидерландских компаний с еврейскими поселениями на палестинских территориях.

Суд отказал в удовлетворении требований истцов, отметив, что хотя "риск геноцида и серьезных нарушений прав человека" в Газе нельзя исключать, инстанция не вправе указывать правительству Нидерландов, какие именно меры принимать. При этом указано, что Гаага уже применяет определенные рестрикции в отношении Израиля - в частности, не выдает экспортные лицензии на военную технику, если существует вероятность ее применения в Газе.

Апелляционная инстанция также сочла, что суд не уполномочен обязывать правительство менять законодательство, чтобы запретить экспорт служебных собак, или вмешиваться в экономические отношения частных компаний с еврейскими поселениями.

Рассмотрение дела прошло 3 сентября. При вынесении решения суд учел постановление Верховного суда Нидерландов от 3 октября, касавшееся экспорта комплектующих истребителей в Израиль. Тогда высшая инстанция королевства не сочла обоснованным постановление Апелляционного суда Гааги о запрете экспорта запчастей к истребителям F-35 в Израиль и обязала правительство в течение шести недель провести новую оценку соответствующей лицензии.