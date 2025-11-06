El Universal: в Мексике убивают одного мэра каждые два с половиной месяца

Согласно подсчетам издания, наибольшее число подобных преступлений было зарегистрировано в период президентства Энрике Пенья Ньето - 42 случая

Редакция сайта ТАСС

МЕХИКО, 6 ноября. /ТАСС/. 119 действующих и избранных мэров были убиты в Мексике за последние 25 лет, таким образом, в среднем каждые два с половиной месяца погибает один градоначальник. Об этом сообщила газета El Universal.

Согласно подсчетам издания, наибольшее число подобных преступлений было зарегистрировано в период президентства Энрике Пенья Ньето (2012-2018) - 42 случая. Во время правления Фелипе Кальдерона (2006-2012) убиты 37 градоначальников, Андреса Мануэля Лопеса Обрадора (2018-2024) - 26 человек. С момента вступления в должность Клаудии Шейнбаум убиты 10 мэров.

Больше всего таких убийств произошло в штате Оахака - 24. В Мичоакане от рук преступников погибли 20 мэров, в Веракрусе - 13, в Герреро - 12. Как отмечает газета, большинство нападений совершались с применением огнестрельного оружия, однако встречались также случаи похищений, избиений, ножевых ранений и удушения. В ряде эпизодов вместе с мэром погибали его родственники, водители или охранники.

По партийной принадлежности среди убитых 38 человек состояли в Институционно-революционной партии, 19 - в Партии демократической революции, 18 - в Партии национального действия. Девять погибших состояли в правящем Движении национального возрождения "Морена".

По информации El Universal, за последние годы не менее 85 мэров подвергались угрозам, похищениям или нападениям.

Резонансное убийство

1 ноября в Мексике во время празднования Дня мертвых был застрелен мэр второго по величине города штата Мичоакан - Уруапана - Карлос Мансо. Двое причастных к нападению задержаны, еще один убит.

Как сообщила El Universal, известный своими призывами к борьбе с преступностью Мансо ранее получал угрозы со стороны криминальных группировок, включая наркокартель "Новое поколение Халиско". Он находился под охраной сотрудников Национальной гвардии и местных сил безопасности и обращался к федеральным властям с просьбой об усилении мер защиты.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что после убийства мэра Уруапана правительство активировало план безопасности в штате Мичоакан и направило дополнительные силы для защиты местных властей.