CNN: администрация Трампа ищет юридическое обоснование для ударов по Венесуэле

Один из американских чиновников отметил, что президент США еще не решил, как поступить с Венесуэлой

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа ищет отдельное юридическое заключение от Министерства юстиции, которое оправдало бы нанесение ударов по наземным целям в Венесуэле без необходимости запрашивать у Конгресса разрешение на применение военной силы. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на американского чиновника.

На закрытом брифинге в среду чиновники администрации, включая госсекретаря Марко Рубио и главу Пентагона Пита Хегсета, сообщили законодателям, что в настоящее время у США нет ни планов, ни юридических оснований для атак на наземные цели в Венесуэле. Они пояснили, что существующее юридическое заключение разрешает удары только по подозреваемым в перевозке наркотиков судам, но не по целям на суше.

Один из американских чиновников предупредил, что "то, что верно сегодня, завтра вполне может таковым не быть", отметив, что Трамп еще не решил, как поступить с Венесуэлой. На брифинге также утверждали, что массированное наращивание военной мощи в Карибском бассейне предназначено для поддержки контрнаркотических операций, а не для ударов по суше.

С сентября ВМС США нанесли 16 известных ударов по судам, в результате которых погибли по меньшей мере 67 человек. Однако, по данным CNN, брифинг не убедил некоторых демократов в законности действий США. Член Палаты представителей Грегори Микс заявил, что не услышал "ничего", что убедило бы его в законности этих ударов.