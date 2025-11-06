В Париже проходит акция протеста против пенсионной реформы

На улицу вышли несколько сотен человек

ПАРИЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Массовая демонстрация противников скандальной пенсионной реформы, проведенной в 2023 году прошлым французским правительством в обход парламента, проходит в Париже. Как убедился корреспондент ТАСС, несколько сотен человек вышли на улицу, чтобы потребовать от властей полного отказа от реформы.

Организованная по призыву ряда крупных профсоюзов демонстрация стартовала от Люксембургского дворца, в котором находится Сенат (верхняя палата парламента) республики и проследует до площади Вобан в VII округе Парижа. Участники, среди которых преимущественно люди пенсионного и предпенсионного возраста, несут в руках транспаранты и скандируют лозунги, выражая недовольство предложенными в Национальном собрании (нижней палате парламента) мерами.

В частности, они недовольны возможным отказом от индексации пенсий в проекте бюджета на 2026 год и рядом других мер, вроде предложенной правительством отмены 10-процентного налогового вычета для пенсионеров фиксированной суммой вычета в €2 тыс. Также они выступают против планов властей увеличить вдвое размер франшизы по государственной медицинской страховке и осуждают существующую на рынке труда дискриминацию по возрасту, из-за которой пожилым людям порой трудно найти работу. Некоторые протестующие выражали недовольство общей бюджетной политикой властей и высоким уровнем госдолга, из-за которого в ближайшие годы власти планируют продолжать сокращение пособий и принимать ряд других мер экономии. Лозунг на одном из плакатов, которые несли демонстранты, гласит: "Нет их долгу! Нет их войнам! Будем бороться за социальную справедливость!".

"Пенсионерам надоело, что их представляют как дойных коров и привилегированный класс, они живут примерно на том же уровне, что и трудящееся население. Вместо того чтобы облагать налогами миллиардеров, рантье и акционеров, правительство занимается тем, что залезает в карманы к пенсионерам и людям с низкими доходами", - заявила журналистам глава профсоюза CGT Софи Бине.

"Согласно прогнозам, в ближайшие годы нас ждет резкое снижение покупательной способности пенсионеров, особенно пенсионеров из частного сектора, поскольку работодатели препятствуют повышению пенсий в частном секторе. Произойдет резкий спад уровня жизни пенсионеров по сравнению с работающими. Это будет означать откат на десятки лет назад на фоне всех достижений, которых удалось добиться благодаря нашей борьбе", - добавила она.

Помимо Парижа, аналогичные акции проходят по призыву профсоюзов в ряде других городов страны. Согласно данным CGT, речь идет о 118 демонстрациях. Эти акции собирают по несколько сотен человек и проходят в мирном ключе.

Напряженные дебаты

Проект бюджета на 2026 год с конца прошлой недели рассматривается в Национальном собрании. Правительство рассчитывает сократить расходы во всех сферах, за исключением обороны, где, напротив, планируется увеличение трат на €6,7 млрд. В 2025 году дефицит бюджета составляет 5,4% ВВП, что снизило доверие кредиторов к Франции, поэтому власти намерены добиться его сокращения до уровня ниже 5% в 2026 году и ниже 3% - в 2029 году.

В рамках мер по экономии бюджета правительство заявляло среди прочего о намерении сократить социальные пособия, увеличить франшизы по государственной медицинской страховке и отказаться от индексации пенсий в 2026 году. Однако в конце октября, выступая на заседании Национального собрания, премьер-министр Себастьен Лекорню заявил, что готов поддержать поправки депутатов, которые будут направлены на отказ от заморозки пенсий. Проект бюджета по-прежнему находится на обсуждении в нижней палате и 19 ноября будет передан в Сенат, где планируют, напротив, отменить возможную заморозку пенсионной реформы, если она будет согласована в первом чтении, и могут вновь вернуть отказ от индексации пенсий и соцпособий.