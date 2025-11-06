Пелоси не будет переизбираться в Конгресс в 2026 году

Экс-спикер Палаты представителей отметила, что с нетерпением ждет своего последнего года работы в качестве представителя округа Сан-Франциско (штат Калифорния)

Нэнси Пелоси © Anna Moneymaker/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Бывший спикер Палаты представителей Конгресса США 85-летняя Нэнси Пелоси заявила, что в 2026 году не будет баллотироваться в нижнюю палату Конгресса от своего округа Сан-Франциско (штат Калифорния), который она представляла почти сорок лет.

"Я не буду переизбираться в Конгресс [США]. С благодарным сердцем я с нетерпением жду своего последнего года работы в качестве вашего гордого представителя", - заявила Пелоси в видеообращении, опубликованном в Х.

Пелоси работала в Конгрессе с 1987 года. В 2007 году она заняла должность спикера Палаты представителей, став первой в США женщиной на этом посту. В 2011 году после утраты демократами большинства в нижней палате Конгресса Пелоси досталась роль лидера их фракции меньшинства. В 2019 году она вернулась на должность спикера и оставила ее в январе 2023 года. Срок полномочий Пелоси истекает 3 января 2027 года.