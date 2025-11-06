Президент Чехии принял отставку правительства Фиалы

Петр Павел поручил кабмину премьер-министра исполнять обязанности до назначения нового правительства республики

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел принял отставку правительства премьер-министра Петра Фиалы и поручил его кабмину исполнять обязанности до назначения нового правительства республики. Прямую трансляцию прошедшей в Пражском граде церемонии вело информационное агентство ČTK.

"Господин премьер, я принимаю отставку вашего правительства и одновременно поручаю вам исполнять обязанности до создания нового правительства", - сказал Павел. Глава государства ранее поручил сформировать новый кабмин председателю политического движения АNО ("Акция недовольных граждан") Андрею Бабишу.

Кабмин Фиалы, согласно конституции Чехии, подал в отставку после завершения учредительного заседания Палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики, выборы в которую состоялись 3 и 4 октября.

Наибольшего успеха на них добились находившиеся в оппозиции политические движения ANO, SPD ("Свобода и прямая демократия") и Motoristé ("Автомобилисты"). 3 ноября они заключили соглашение о создании правительственной коалиции.

Кандидатом в премьеры является Бабиш. В среду спикером нижней палаты парламента нового созыва был избран председатель SPD Томио Окамура. Бабиш рассчитывает, что формируемый кабмин, который будет опираться на поддержку 108 из 200 депутатов нижней палаты, приступит к работе не позже середины декабря.