Южная Корея хочет построить атомную подлодку на своей территории

Советник президента по национальной безопасности Ви Сон Лак отметил, что инвестиции в верфи в Филадельфии для строительства "нереалистичны"
15:14

СЕУЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Правительство Республики Корея заинтересовано в строительстве подводной лодки с атомной силовой установкой на собственной территории, а не в США. Это следует из слов советника по национальной безопасности президента Республики Корея Ви Сон Лака.

"Мы добиваемся реализации плана со строительством в Республике Корея", - привело агентство Yonhap слова чиновника. "Инвестиции в верфи в Филадельфии для [строительства] подлодок нереалистичны. Просить [американскую] General Dynamics о строительстве подлодки для нас тоже не представляется реалистичным", - сказал Ви Сон Лак во время слушаний в парламенте. Ранее эксперты указывали, что верфи в Филадельфии не предназначены для строительства атомных субмарин.

В конце октября президент США Дональд Трамп в ответ на просьбу своего коллеги Ли Чжэ Мёна заявил, что разрешит Южной Корее строительство атомной подлодки на верфи в Филадельфии. Тогда же СМИ Республики Корея предположили, что в Сеуле были больше заинтересованы в строительстве субмарины на собственной территории и в получении ядерного топлива из США.

Ви Сон Лак также сказал, что власти Республики Корея заинтересованы не в подлодке типа "Вирджиния", а в "более доступных субмаринах, которые лучше бы отвечали потребностям страны". Ранее в Министерстве обороны Республики Корея заявили, что могут построить подводную лодку с ядерной силовой установкой на основе собственных технологий примерно за 10 лет. 

