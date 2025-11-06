В Израиле министр посоветовал живущим в Нью-Йорке евреям вернуться в страну

Министр по делам диаспоры Амихай Шикли считает, что избрание Мамдани мэром города стало критическим поворотным моментом для Нью-Йорка

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Израильский министр по делам диаспоры Амихай Шикли призвал еврейскую общину, проживающую в Нью-Йорке, подумать над возвращением в Израиль. Такое мнение Шикли выразил на фоне избрания мэром Нью-Йорка Зохрана Мамдани, ставшего первым мусульманином на этом посту и самым молодым мэром города за более чем 100 лет.

"Город, некогда символизировавший всеобщую свободу, передал ключи от него стороннику ХАМАС, - написал он в своем Telegram-канале. - Я призываю евреев Нью-Йорка задуматься о своем новом месте в Земле Израиля".

Шикли считает, что избрание Мамдани мэром города стало "критическим поворотным моментом для Нью-Йорка". "Нью-Йорк уже никогда не будет прежним, особенно для его еврейской общины", - добавил он.

5 ноября Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка. Он сообщил, что будет приведен к присяге в качестве мэра Нью-Йорка 1 января следующего года. Сейчас мегаполис возглавляет Эрик Адамс, изначально он претендовал на переизбрание как независимый кандидат, однако в сентябре объявил о выходе из предвыборной гонки.