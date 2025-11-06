Президент Турции подал иск против председателя оппозиционной партии

Реджеп Тайип Эрдоган требует от Озгюра Озеля порядка $12 тыс. в качестве компенсации морального ущерба

АНКАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал иск в суд против председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии Озгюра Озеля на 500 тыс. лир (около $12 тыс). Об этом сообщил в Х адвокат турецкого лидера Хюсейин Айдын.

"В гражданский суд первой инстанции Анкары был подан иск с требованием возмещения морального ущерба в размере 500 тыс. турецких лир против председателя Народно-республиканской партии Озгюра Озеля за его неуместные высказывания и необоснованные обвинения в адрес президента во время выступления на митинге в Умрание (район в Стамбуле) 5 ноября 2025 года", - сообщил он.

Адвокат уточнил, что наряду с этим в генпрокуратуру Анкары был подан иск с требованием возбудить уголовное дело по факту оскорбления президента.