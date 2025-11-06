Глава Русской общины Молдавии опровергла обвинения в адрес Русского дома

Людмила Лащенова заявила, что заявления якобы об угрозах нацбезопасности от Российского центра науки и культуры в Кишиневе демонстрируют полную неосведомленность молдавских властей

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 6 ноября. /ТАСС/. Заявление молдавских властей о том, что Российский центр науки и культуры в Кишиневе якобы угрожал национальной безопасности, не соответствует действительности. Об этом заявила корреспонденту ТАСС председатель правления Русской общины Молдавии Людмила Лащенова, отметив, что представители правящей в Молдавии Партии действия и солидарности не посещали проводимых на площадке центра многочисленных творческих и просветительских мероприятий, в которых мог принять участие любой желающий.

"Эти обвинения демонстрируют их полную неосведомленность. Только за последний месяц в стенах Русского дома или при его непосредственной поддержке было проведено более 20 разноформатных мероприятий. Соответствующие анонсы и новости в постоянном режиме публикуются на нашем официальном сайте и в социальных сетях. Они говорят о якобы российском влиянии, но 31 октября здесь выступала пианистка из США - уроженка Молдавии, зал был переполнен. Мы гордились, что уроженка нашей страны приехала на родину с программой великого Глинки. А те, кто принимал решение о закрытии Русского дома, думаю, даже не знают, кто такой Глинка", - сказала Лащенова.

Она выразила сожаление, что "новый премьер республики Александр Мунтяну, который сам окончил Московский университет, 20 лет не жил в Молдавии и не знает настроений населения".

5 ноября правительство Молдавии одобрило законопроект о денонсации соглашения о функционировании Русского дома в Кишиневе. Среди причин в документе указывается якобы существующий "риск продвижения Россией искаженных нарративов" с помощью этого соглашения. Молдавия заявила о решении выйти из соглашения, возложив на Москву ответственность за падение ряда БПЛА на территории республики. Как говорилось на заседании, для выхода из соглашения одна из сторон должна отказаться от его автоматического продления на следующие пять лет. Договор вступил в силу 4 июля 2021 года, поэтому выйти из него Молдавия сможет после 4 июля 2026 года.

Отношения между РФ и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешнем руководстве стремится стать недружественной страной для РФ. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику. В дипведомстве добавили, что Москва настроена на дружественные отношения с Кишиневом и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует Молдавию в антироссийских целях.