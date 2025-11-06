Депутат Рады Железняк: СБУ расследует дело против "кошелька Зеленского"

По словам парламентария, дело совладельца компании "Квартал 95" Тимура Миндича связано с якобы ведением бизнеса в России

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) расследует дело в отношении совладельца компании "Квартал 95" бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Владимира Зеленского. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

По его словам, "дело о деятельности этого влиятельного бизнесмена связано с ведением бизнеса" в России. "На основе нашего расследования и обращения в СБУ о "бриллиантах Миндича" получили ответ. <...> Не то чтобы я рассчитывал на быстрое расследование здесь, но юридический факт есть. Получается, Миндич собрал уже трио: ФБР, НАБУ и СБУ", - написал Железняк в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР. Как заявляют источники издания "Украинская правда" в американском истеблишменте, расследование может быть связано с отмыванием денег. По их данным, кроме Миндича в нем фигурируют несколько человек и компаний. Как пишет издание, в США бежал и попал там в поле зрения ФБР один из фигурантов дела Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о завладении средствами крупнейшего на Украине химического "Одесского припортового завода" Александр Горбуненко. По информации "Украинской правды", детективы НАБУ пытались допросить Горбуненко в США и тогда же "возникала фамилия Миндича".

"Кошелек Зеленского"

Имя Миндича в последнее время стало часто звучать на Украине. Его называют "самым непубличным и при этом самым причастным к власти бизнесменом". Некоторые украинские аналитики полагают, что через Миндича проходят основные денежные потоки по большинству коррупционных схем офиса Зеленского, включая оборонные заказы. Предполагается, что в квартире Миндича проходили неформальные встречи с участием Зеленского, главы его офиса Андрея Ермака и других высокопоставленных чиновников. В июле в украинских СМИ появились сообщения, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) установили там прослушивающие устройства и сделали записи разговоров, в ходе которых обсуждались коррупционные схемы. При этом НАБУ и САП до сих пор не подтвердили, но и не опровергли наличие этих записей, которые уже получили название "пленок Миндича".

Тем не менее, некоторые эксперты связывают предпринятую летом попытку Зеленского поставить под свой контроль сохранявшие независимость от него НАБУ и САП именно с этими "пленками", а также с, возможно, существовавшими планами этих антикоррупционных органов предъявить Миндичу обвинения. Тогда жесткая реакция западных партнеров, по требованию которых когда-то были созданы НАБУ и САП, заставила Зеленского отказаться от этих планов. Однако подконтрольная властям в Киеве Служба безопасности Украины периодически проводит обыски у детективов этих ведомств, которые, по информации украинских СМИ, могли быть задействованы в том расследовании. По мнению местных экспертов, беспокойство Зеленского вызывает тот факт, что западные партнеры Киева могут использовать НАБУ и САП для давления на него через вскрытие коррупционных схем, в которых задействовано его окружение.