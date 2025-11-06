Sky: новые британские бронемашины Ajax уязвимы перед российскими беспилотниками

Стоимость машины составляет $13 млн

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Новые британские боевые бронированные машины Ajax, которые начали поступать в армию с отставанием от графика на восемь лет, уязвимы перед российскими беспилотниками. Об этом сообщила в эфире телеканала Sky журналист News Дебора Хейнс.

"[Машина] Ajax стоимостью почти £10 млн ($13 млн - прим. ТАСС), которая весит более 40 тонн, <...> потенциально уязвима перед недорогими российскими беспилотниками", - сказала она.

Соединенное Королевство заключило контракт на создание 589 машин Ajax с компанией General Dynamics UK еще в 2014 году. Поставки должны были начаться в 2017 году, однако это произошло в 2025 году. Испытания машин дважды приостанавливались из-за проблем, связанных, в частности, с ухудшением слуха у экипажей. У военнослужащих после нахождения в них были также выявлены отеки суставов. Эксперты связывали это с конструктивными дефектами машин, которые выражаются в чрезмерной вибрации, в том числе не позволяющей вести стрельбу во время движения.