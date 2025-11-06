Экс-лидер Боливии Аньес вышла из тюрьмы после отмены ее приговора

На выходе из тюрьмы она сказала, что не раскаивается в совершении действий, которые привели к ее приговору

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 ноября. /ТАСС/. Бывшая и.о. президента Боливии Жанин Аньес вышла на свободу после отмены ее приговора по делу о госперевороте. Соответствующие кадры показал в своем эфире телеканал Unitel.

На выходе из тюрьмы Аньес сказала журналистам, что не раскаивается в совершении действий, которые привели к ее приговору.

Аньес была задержана по подозрению в причастности к госперевороту в марте 2021 года. В июне 2022 года суд приговорил ее к 10 годам лишения свободы. В среду Верховный суд отменил приговор Аньес и постановил освободить ее.

Предъявленные ей обвинения касались событий вокруг отставки на тот момент президента Боливии Эво Моралеса в ноябре 2019 года. Он объявил об уходе с поста на фоне протестов против его переизбрания, которые поддержали военные. Аньес, занимавшая в то время должность второго вице-спикера Палаты сенаторов (верхняя палата) парламента, возложила на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов и назначила кабинет министров.