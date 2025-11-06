Орбан: Венгрия не будет сотрудничать с Westinghouse c санкциями против РФ

По словам главы венгерского правительства, на переговорах c президентом США Дональдом Трампом будут обсуждаться как проблемы, которые надо решить, так и возможности, которые необходимо использовать

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © John Thys, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 6 ноября. /ТАСС/. Венгрия не будет использовать сотрудничество в области ядерной энергетики с американской компанией Westinghouse как рычаг для давления на США по вопросу о санкциях против России. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, направляясь на переговоры с президентом США Дональдом Трампом, которые состоятся в Белом доме 7 ноября.

По дороге в Вашингтон глава правительства беседовал на борту своего самолета с венгерскими журналистами, которые спросили, намерен ли он увязать контакты с Westinghouse со своей просьбой о предоставлении Венгрии исключений из американских санкций против российских нефтегазовых компаний "Роснефть" и "Лукойл". Орбан ответил, что не хотел бы смешивать эти вопросы. По его словам, на переговорах c Трампом будут обсуждаться "как проблемы, которые надо решить, в том числе санкции, так и возможности, которые необходимо использовать".

"Westinghouse и сотрудничество в ядерной сфере - не пакет проблем, а пакет возможностей. Это не проблема, не средство предотвращения проблемы, а прекрасная возможность для Венгрии", - процитировало премьера агентство MTI. Венгрия ведет переговоры с компанией Westinghouse о поставках через 3-4 года американского ядерного топлива для АЭС в Пакше, которая сейчас работает на российском топливе.

4 ноября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что через три-четыре года Westinghouse, вероятно, сможет начать поставки своего ядерного топлива в дополнение к российскому для АЭС в Пакше. Он отметил, что сейчас на станции используется только чисто российское ядерное топливо, но с 2028 года тепловыделяющие элементы туда начнет поставлять совместное российско-французское предприятие, созданное компанией ТВЭЛ из структуры Росатома и корпорацией Framatome. По словам Сийярто, Венгрия также ведет "переговоры с Westinghouse о закупках топлива, которые реально могут начаться с 2028-2029 годов".

В то же время Сийярто подчеркнул, что процесс диверсификации не означает отказа от сотрудничества со старыми, проверенными партнерами, в данном случае Росатомом, по проекту которого идет сооружение второй очереди станции в Пакше.