Каллас заявила о недостаточности инвестиций стран ЕС в совместную оборону

Глава европейской дипслужбы подчеркнула, что очень важна собственная оборона Евросоюза

Редакция сайта ТАСС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © AP Photo/ Leo Correa

АФИНЫ, 6 ноября. /ТАСС/. Глава европейской дипслужбы Кая Каллас выразила сожаление по поводу недостаточных инвестиций ряда стран ЕС в совместную оборону и заявила, что необходимо развивать собственную оборонную промышленность. Об этом Каллас сказала на встрече в Афинах с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Высказывания политиков распространила пресс-служба главы правительства.

Каллас подчеркнула, что очень важна собственная оборона ЕС. "Греция уже довольно давно инвестирует 2% своего ВВП [на оборонные цели], но, к сожалению, не все страны ЕС делают то же самое, - констатировала глава дипломатии Евросоюза. - Поэтому нам необходимо делать больше на коллективном уровне, чтобы восполнить дефицит потенциала. Необходимо увеличить инвестиции в оборону, развивать собственную оборонную промышленность и усилить поддержку Украины. Я всегда говорю, что оборона - это не альтернатива процветанию, а, наоборот, необходимое условие".

В свою очередь Мицотакис подчеркнул, что, Греция, несмотря на трудности последних лет, является опорой геополитической и экономической стабильности в условиях все более нестабильной геополитической обстановки, защищая внешние границы Европейского союза как на востоке, так и на юге. "Мы реализуем весьма амбициозную программу реформы и модернизации наших вооруженных сил. Планируем потратить более 28 млрд евро в течение следующих 12 лет. Наши расходы на оборону уже превышают 3% ВВП. Мы особенно приветствуем тот факт, что Европейский союз также движется в этом направлении", - сказал глава греческого правительства.