Армия Израиля заявила, что целью ударов по Ливану были объекты спецсил "Хезболлах"

По версии израильской стороны, силы "Радван" пытаются восстановить свою инфраструктуру на юге Ливана с целью причинения вреда еврейскому государству

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 ноября. /ТАСС/. Израильская армия отчиталась о завершении серии ударов по Южному Ливану. Как заявила армейская пресс-служба, целью были объекты сил "Радван" - спецподразделений вооруженного крыла шиитской организации "Хезболлах".

Ударам, в частности, подверглись объекты военной инфраструктуры и несколько складов с оружием, заявили в армии.

По версии израильской стороны, силы "Радван" пытаются восстановить свою инфраструктуру на юге Ливана с целью причинения вреда еврейскому государству.

"Присутствие террористической инфраструктуры и складов с оружием, подвергшихся ударам, являлось нарушением договоренностей [о прекращении огня] между Израилем и Ливаном и одновременно создавало угрозу гражданскому населению в этом районе", - утверждается в заявлении.

"Армия обороны Израиля продолжит устранять любые угрозы Государству Израиль", - предупредили военные.