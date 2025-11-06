Уиткофф: урегулирование приведет Украину и Россию к экономическому росту

Обе стороны в определенный момент осознают, что урегулирование конфликта кинетическим путем - это плохой вариант, заявил спецпосланник США

Редакция сайта ТАСС

Спецпосланник США на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф © Chip Somodevilla/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 6 ноября. /ТАСС/. Спецпосланник США Стивен Уиткофф полагает, что стороны конфликта на Украине в определенный момент осознают, что дипломатический способ урегулирования позволит им перейти к экономическому росту.

"Обе стороны в определенный момент осознают, что урегулирование конфликта кинетическим путем - это плохой вариант для них, что он должен быть разрешен дипломатическим путем, и после этого обе страны могут двигаться к росту", - утверждал Уиткофф на бизнес-форуме в Майами.

Россия неоднократно на разных уровнях указывала, что открыта для дипломатического разрешения украинского кризиса. В Москве неоднократно подчеркивали, что спецоперация на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял президент России Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий.

ЦБ РФ прогнозирует рост российского ВВП как по итогам текущего, так и в 2026-2028 годах.