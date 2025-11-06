Bild: поездку политика из ФРГ в Брюссель нарушили БПЛА

По информации издания, у Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф не смог прибыть туда вовремя

БЕРЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр германской федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф, летевший в Брюссель на встречу, посвященную вопросам противодействия беспилотникам, не смог прибыть туда вовремя в связи с приостановкой работы аэропорта из-за неизвестных дронов. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, Хазелофф планировал вылететь из Берлина в 07:15 (09:15 мск) и прибыть в Брюссель через час. Из-за сообщений о появлении БПЛА ему пришлось сделать пересадку во Франкфурте-на-Майне. Политик прибыл туда только около полудня, указывает газета.

В Брюсселе у Хазелоффа была запланирована встреча с постоянным представителем ФРГ при НАТО Детлефом Вехтером по теме защиты от беспилотников. Вооруженные силы Германии и другие ведомства, как отмечает Bild, в настоящее время не в состоянии обеспечить необходимые меры для борьбы с незаконным использованием БПЛА.

В Бельгии вечером 4 ноября в течение порядка двух часов были закрыты все три аэропорта страны (Брюссель, Льеж и Шарлеруа) из-за замеченных над их территориями беспилотников. Одновременно неопознанные дроны были замечены над авиабазами Флорен, где базируются только что полученные от США истребители F-35, и Кляйне-Брогель, где хранится американское тактическое ядерное оружие. Вечером 5 ноября появились новые сообщения о беспилотниках над военными базами.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен объявил о намерении активировать 4-ю статью НАТО, которая подразумевает проведение со странами блока "консультаций по безопасности", из-за инцидентов с неопознанными беспилотниками в Бельгии.