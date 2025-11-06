Asharq al Awsat: залог за освобождение сына Каддафи сократят до $900 тыс.

Источник газеты также сообщил, что суд постановил отменить решение о запрете на выезд

ТУНИС, 6 ноября. /ТАСС/. Судья, ведущий дело сына ливийского лидера (в 1969-2011 годах) Муаммара Каддафи Ганнибала Каддафи, принял решение сократить сумму залога за его освобождение из-под стражи с $11 млн до $900 тыс. Такие уточненные данные привела газета Asharq al Awsat, ссылаясь на источник в суде.

Ранее портал Lebanon 24 сообщал, что ливанский суд постановил освободить Каддафи от уплаты установленного залога в $11 млн.

По информации Asharq al Awsat, решение судьи не требует обоснования, является "окончательным, и никто не может его оспорить или воспрепятствовать ему". Источник также сообщил, что суд постановил отменить решение о запрете на выезд и сын Каддафи сможет покинуть территорию Ливана "сразу после внесения залога".

По данным газеты, решение было принято после двухчасового допроса сына покойного ливийского лидера во Дворце правосудия в Бейруте в присутствии двух его адвокатов. Ранее об освобождении сына Каддафи сообщило Правительство национального единства Ливии.

50-летний Ганнибал Каддафи был похищен в 2015 году боевиками шиитского движения "Амаль" из соседней Сирии, где жил в качестве политического изгнанника, а затем был передан в руки ливанских правоохранительных органов. В 2017 году подсудимому было предъявлено обвинение в сокрытии информации о пропавшем в 1978 году в Ливии шиитском имаме Мусе Садре.