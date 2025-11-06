СБ ООН снял санкции с временного президента Сирии и главы МВД

За резолюцию проголосовали 14 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия

Редакция сайта ТАСС

ООН, 6 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН принял резолюцию, исключающую президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел в переходном правительстве арабской республики Анаса Хаттаба из санкционных списков всемирной организации.

Документ был подготовлен Соединенными Штатами. За резолюцию проголосовали 14 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия. Китай воздержался от голосования.