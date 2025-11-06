Пентагон: Украина должна оставаться фактором сдерживания РФ после конфликта

Эксперт считает, что важно "в достаточной степени" вооружить Украину

ВАШИНГТОН, 6 ноября. /ТАСС/. Украина должна оставаться фактором сдерживания России и по завершении нынешнего конфликта. С таким заявлением выступил выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на должность помощника заместителя главы Пентагона по политическим вопросам Александер Велес-Грин.

"Считаю важным, чтобы Украина была вооружена в достаточной степени, дабы обеспечивать свою самооборону и служить в качестве заслуживающего доверия фактора сдерживания России даже по завершении войны", - говорится в письменных ответах Велеса-Грина на вопросы американских законодателей. Документ был подготовлен к слушаниям, посвященным рассмотрению его кандидатуры в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.

Как отмечает кандидат на пост в Пентагоне, Вашингтон концентрирует внимание на "неотложных и крупных приоритетах в других регионах, особенно на защите континентальной части США и сдерживании Китая в Индо-Тихоокеанском регионе". "В свете этого решением является, как подчеркивают президент [Трамп] и [американский военный] министр [Пит Хегсет], координация Европой усилий по вооружению Украины на постоянной основе", - утверждает Велес-Грин.

По его словам, "США продолжат оказывать критически важную, но ограниченную поддержку, в том числе за счет своего расширенного ядерного сдерживания, но ключевыми будут усилия Европы, направленные на то, чтобы гарантировать сдерживание России от провоцирования более широкой войны с НАТО". Европа должна взять на себя "основную ответственность" за "конвенциональную оборону" континента, а также "поддержку обороны Украины", заявляет чиновник.

Комментируя взаимодействие Москвы и Пекина, Велес-Грин отметил, что "у США есть различные инструменты, которые могут использоваться для ослабления сотрудничества между Россией и Китаем". При этом он не уточнил, о каких инструментах идет речь.