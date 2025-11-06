Греческая партия заявила, что без газа из РФ в ЕС будут зависеть от газа из США

"Всегреческое движение греко-российской дружбы" призывает все оппозиционные партии отреагировать на новую национальную рабскую зависимость от Соединенных Штатов и немедленно потребовать расторжения любых соглашений с американцами

Редакция сайта ТАСС

АФИНЫ, 6 ноября. /ТАСС/. Греция и остальные страны Европы, отказавшись от российского природного газа, будут полностью зависеть от американского, который станет единственным для европейцев, измученных экономическим кризисом. Такое мнение выразила в своем заявлении партия "Всегреческое движение греко-российской дружбы" (Pakief), оно размещено на ее сайте.

Pakief считает, что широко разрекламированная конференция "Партнерство по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству", проходящая в Афинах с участием 3 американских министров и 25 европейских руководителей ведомств, была представлена греческим правительством премьера Кириакоса Мицотакиса как важнейшее стратегическое событие, которое повысит роль Греции в энергетическом секторе и не только. "Главной целью, как было заявлено, является энергетическая независимость страны от российского природного газа и обеспечение поставок в Центральную Европу и, конечно же, на Украину исключительно американского сжиженного природного газа. Совершенно неясный план строительства объектов и нового трубопровода где-то в Северной Греции дополняется тем, что чрезвычайно дорогой и неэкологичный американский природный газ будет поступать в Грецию, а оттуда - в Европу, которая в связи с новыми санкциями Запада против России почти прекратила принимать дешевый и чистый российский газ. Иными словами, и Греция, и остальная Европа будут полностью зависеть от американского природного газа, который теперь станет монопольно единственным газом, которым смогут пользоваться европейские граждане, и без того измученные экономическим кризисом", - говорится в документе, подписанном председателем Pakief Яннисом Коцаилидисом.

По мнению партии, Греция теперь будет еще сильнее зависеть от стратегических решений США и НАТО, которые будут контролировать все маршруты транспортировки топлива в регионе, запрещая использование даже газа из Азербайджана. "Что касается нашей пресловутой стратегической модернизации, то она выражается в передаче на колониальных условиях всех будущих буровых работ в Восточном Средиземноморье и Эгейском море американским компаниям, которые, конечно же, не стесняются вынуждать нас согласиться на безоговорочную совместную с Турцией эксплуатацию наших месторождений", - подчеркнули в Pakief.

"Всегреческое движение греко-российской дружбы" призывает все оппозиционные партии уже сейчас отреагировать на эту новую национальную рабскую зависимость от США и немедленно потребовать расторжения любых соглашений правительства Мицотакиса с американцами и их компаниями", - говорится в заявлении. "Есть другой путь - равноправное и независимое решение энергетических проблем и управление нашими национальными природными ресурсами. Пойдем же по нему", - призвала партия.

Американская компания ExxonMobil подписала на конференции в Афинах соглашение об участии с 60-процентной долей в консорциуме компаний Energean и Helleniq Energy с целью проведения разведочного бурения на шельфовом блоке "Участок-2" в Ионическом море у западного побережья Греции. Договор был заключен в присутствии министра энергетики США Криса Райта, министра внутренних дел США и главы Национального совета по энергетическому суверенитету Дугласа Бергама, министра окружающей среды и энергетики Греции Ставроса Папаставру и посла США в Афинах Кимберли Гилфойл. Свои подписи под соглашением поставили вице-президент ExxonMobil по глобальной геологоразведке Джон Ардилл, генеральный директор Helleniq Energy Андреас Сиамисиис и генеральный директор Energean Group Матиос Ригас. Выступая на конференции, министр энергетики США заявил, что Соединенные Штаты могут полностью заменить российский природный газ в Европе.