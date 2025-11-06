RTBF: аэропорт Брюсселя на 30 минут приостановил работу из-за БПЛА

Некоторые рейсы задержали в воздухе

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Брюсселя вновь на 30 минут приостановил работу из-за неопознанных беспилотников. Об этом сообщил телеканал RTBF.

По его информации, вечером 6 ноября некоторые рейсы "были задержаны в воздухе или направлены на другие аэродромы" из-за замеченных вблизи аэропорта беспилотников. Аэродром был закрыт в течение примерно 30 минут.

4 ноября из-за аналогичных инцидентов были закрыты почти на два часа все три аэропорта Бельгии - в Брюсселе, Льеже и Шарлеруа. Также бельгийские военные сообщали, что неопознанные беспилотники с включенными огнями последние три ночи появлялись вблизи бельгийских авиабаз, включая Кляйне-Брогель, где хранится американское тактическое ядерное оружие, и Флорен, где размещены первые поставленные Бельгии из США самолеты F-35.

На этом фоне бельгийские власти утвердили план закупок для армии средств по борьбе с дронами.

Правительство страны пока воздерживается от конкретных обвинений в чей бы то ни было адрес, однако ведущие бельгийские газеты в четверг опубликовали статьи, в которых без каких-либо доказательств утверждается, что за полетами беспилотников якобы "с высокой вероятностью" стоит Россия.

В свою очередь посольство РФ заявило в комментарии телеканалу VRT, что Россия не имеет к этому никакого отношения, для этого у нее нет "ни поводов, ни интересов".