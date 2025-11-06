Аэропорт шведского Гётеборга возобновил работу

Более 10 рейсов отправили на другие аэродромы из-за объекта, похожего на дрон

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Аэропорт шведского города Гётеборг возобновил работу, он был закрыт в течение нескольких часов. Об этом ТАСС сообщил источник в диспетчерской службе Швеции.

"Работа аэропорта возобновлена", - сказал собеседник агентства. Это подтвердили ТАСС и в справочной службе.

Ранее газета Aftonbladet сообщила, что над аэропортом, расположенным в 20 км к востоку от города, был замечен объект, похожий на беспилотник. По утверждению издания, очевидец заметил БПЛА в четверг около 18:00 по местному времени (20:00 мск).

По данным представителя аэропорта, в нем не смогли приземлиться более 10 рейсов, которые перенаправили на временную посадку на другие аэродромы, в частности Мальмё и Копенгаген. При этом транзитные полеты самолетов в районе Гётеборга не прекращались.