Spiegel: бригаду ВС ФРГ в Литве могут не оснастить дронами-камикадзе

По информации издания, все предполагаемые поставщики беспилотников столкнулись с проблемами

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Martin Meissner

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Федеральное управление по оборудованию, информационным технологиям и технической поддержке Бундесвера (ВС ФРГ) полагает, что запланированное оснащение бригады Бундесвера в Литве новыми дронами-камикадзе к началу 2027 года находится под серьезной угрозой из-за проблем у всех трех предполагаемых поставщиков. Об этом пишет журнал Der Spiegel cо ссылкой на имеющийся в его распоряжении отчет ведомства.

По информации издания, в документе говорится, что все три предполагаемых поставщика столкнулись с проблемами. Управление ВС ФРГ указывает, что "существенные риски" быстрой и ускоренной массовой закупки новых систем вооружения "в значительной степени материализовались, хотя и не совсем неожиданно". Министерство обороны ФРГ, как отмечает журнал, планирует закупить до 12 тыс. дронов-камикадзе на общую сумму €942 млн.

Компании Stark, Helsing и Rheinmetall приглашены к участию в тендере. Цель состоит в том, чтобы заключить контракты с этими тремя производителями на общую сумму почти €1 млрд, каждый из которых получит треть от суммы, и создать необходимые производственные мощности, пишет журнал. Испытания и предварительные процедуры для беспилотников Stark и Helsing ведутся с апреля.

Как указывает издание, сейчас обе компании отстают от графика поставки "важных контрактных материалов", более того, полевые испытания в октябре выявили "технические проблемы и недостатки, признанные компаниями". Согласно отчету, много вопросов вызывает новый дрон-камикадзе Rheinmetall Raider, который находится на ранней стадии разработки и "похож на прототип". Существует "неопределенность относительно статуса планирования", поясняет Der Spiegel.

Даже если компаниям удастся решить все вопросы, контракты должны быть заключены к концу ноября, однако, учитывая текущую ситуацию и обычные сроки подачи заявок, рассмотрение бюджетным комитетом Бундестага так называемого предложения на сумму €25 млн, необходимого для заключения контракта, в 2025 году "нереалистично".

В Helsing отказались комментировать текущую ситуацию относительно переговоров о поставках БПЛА. В компании Stark выразили уверенность, что смогут поставить сертифицированную систему барражирующего боеприпаса до 2027 года. В Минобороны Германии оценили ситуацию вокруг проекта иначе, чем в управлении закупок. Представитель ведомства заявил, что они "поддерживают тесный контакт" с компаниями и не считают, что своевременное оснащение бригады в Литве к 2027 году находится под угрозой.