Орбан: РФ и США осталось решить всего пару вопросов для проведения саммита

В результате переговоров может наступить перемирие и мир на Украине, считает премьер-министр Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © John Thys, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 7 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что России и США осталось решить всего один-два вопроса, чтобы согласовать свои позиции по конфликту на Украине и провести встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

"В процессе американо-российских переговоров остались нерешенными один-два вопроса. Если они будут урегулированы, то в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, и с этого момента, в зависимости от договоренности сторон, может наступить перемирие и мир [на Украине]", - сказал глава правительства в кратком интервью газете Magyar Nemzet.

Он беседовал с венгерскими журналистами на борту самолета по пути в Вашингтон, где 7 ноября должен встретиться с Трампом. Отправляясь туда, Орбан отмечал, что одной из главных тем переговоров в Белом доме станут пути урегулирования украинского конфликта. Он также выражал надежду, что новый российско-американский саммит все-таки состоится в Будапеште.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в столице Венгрии. Позже проведение саммита было отложено, поскольку стороны не смогли согласовать свои позиции для достижения значимого результата по урегулированию украинского конфликта. Москва и Вашингтон заявили, что встреча состоится, когда для этого будут созданы подходящие условия.