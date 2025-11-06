WP: бюджетное управление Конгресса США подверглось атаке хакеров

Взломщики могли получить доступ к финансовой информации и переписке между аппаратами американских законодателей и исследователями

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Бюджетное управление американского Конгресса подверглось кибератаке, которая, предположительно, была совершена из-за рубежа. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По словам ее источников, хакеры могли получить несанкционированный доступ к "ключевой финансовой информации, которую Конгресс использует при работе над законопроектами". Речь, в частности, идет о переписке между аппаратами американских законодателей и независимыми исследователями.

Атака была выявлена в последние несколько дней. Как уточняется в публикации, американские должностные лица допускают, что в результате упомянутую информацию могут получить власти стран, которые Вашингтон относит к числу своих противников.

Бюджетное управление Конгресса США - федеральное учреждение в составе законодательного органа, которое предоставляет ему экономическую информацию, оценки и прогнозы.