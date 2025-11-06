WP: суд в Вашингтоне оправдал мужчину, бросившего сэндвич в полицейского

Адвокаты Шона Данна настаивали на том, что его проступок носил безобидный характер

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Суд в Вашингтоне признал невиновным мужчину, бросившего сэндвич в сотрудника правоохранительных органов в знак протеста против политики администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post.

В августе жюри присяжных отказалось в соответствии с требованием прокуратуры предъявлять 37-летнему жителю Вашингтона Шону Данну обвинения в уголовном правонарушении, после чего дело было переквалифицировано в административное. 6 ноября присяжные признали мужчину невиновным. Адвокаты мужчины настаивали на том, что его проступок носил безобидный характер, а брошенный сэндвич никак не мог навредить правоохранителю, на которого был надет бронежилет. Сам Данн отмечал, что подвергается преследованию исключительно из-за критики политики Трампа.

Как сообщало ранее издание, Данн в августе 2025 года подошел на улице к группе сотрудников правоохранительных органов, в том числе представителей столичной транспортной полиции и Службы таможенного и пограничного контроля США. После этого, по версии обвинения, он начал выкрикивать ругательства в адрес полицейских и называть их фашистами. Затем Данн приблизился к одному из правоохранителей и бросил ему в грудь сэндвич. Сразу после этого он попытался убежать, но был задержан. Министр юстиции - генеральный прокурор страны Пэм Бонди сообщала, что мужчина работал в Министерстве юстиции США, откуда был уволен.