Более 75% опрошенных жителей Германии недовольны работой правительства

По данным исследования института Infratest dimap, работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца довольны только 26% респондентов

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Более 75% жителей Германии недовольны работой нынешнего правительства в составе консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD.

По его данным, 76% респондентов не удовлетворены работой коалиционного правительства, которое пришло к власти полгода назад. Довольны деятельностью кабмина лишь 22%. Для сравнения, в июне около 50% опрошенных были удовлетворены работой коалиции в составе ХДС/ХСС и СДПГ.

На этом фоне, как выяснили социологи, снизилась и удовлетворенность двумя ключевыми фигурами в правительстве Германии. В настоящее время работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца (ХДС) довольны лишь 26%, что на один процентный пункт меньше, чем в прошлом месяце. Министр финансов Ларс Клингбайль (СДПГ) также набрал лишь 26% (минус 5 п.п.). Рейтинг министра внутренних дел Александера Добриндта (ХСС) остался без изменений: на уровне 26%.

Кроме того, большинство респондентов (58%) оценивают внешнеполитическую ситуацию Германии как неопределенную. Еще более негативно участники опроса настроены в отношении экономического положения Германии в мире. На данный момент всего 29% немцев полагают, что экономическое положение ФРГ является "надежным".

Опрос проводился с 3 по 5 ноября. В нем приняли участие 1,3 тыс. человек.

6 мая парламент Германии избрал Мерца канцлером во втором туре голосования. В истории ФРГ еще не было такого прецедента, чтобы после выборов и успешных коалиционных переговоров кандидат от победившей партии провалил голосование. В Германии 23 февраля прошли досрочные выборы в Бундестаг после того, как в ноябре 2024 года из-за разногласий по бюджетной и финансовой политике, в том числе по дальнейшему оказанию помощи Киеву, распалась правящая коалиция "Светофор". Блок ХДС/ХСС победил по итогам голосования, набрав 28,5% голосов. Второе место впервые в своей истории заняла АдГ с 20,8%. На третьей позиции расположилась СДПГ с 16,4% голосов. Далее следуют "Зеленые" и Левая партия, за которых проголосовали 11,6% и 8,8% избирателей соответственно.