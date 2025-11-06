Концерн Rheinmetall намерен довести объем продаж до €40-50 млрд к 2030 году

Продажи компании растут благодаря увеличению оборонных расходов стран НАТО

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания планирует увеличить объем продаж до €20-25 млрд к 2027 году и достигнуть 40-50 млрд к 2030 году.

"Мы намерены увеличить объем продаж до порядка €20-25 млрд к 2027 году, то есть удвоить объем продаж, и достичь 40-50 млрд к 2030 году. Конечно, это огромный скачок для германской компании. И мы уже совершили большой скачок. И я считаю, что этот путь далек от завершения", - сказал Паппергер в интервью телеканалу ZDF.

6 ноября компания сообщила, что объем продаж концерна за 9 месяцев 2025 года вырос примерно на 20%, до €7,5 млрд, благодаря значительному увеличению странами НАТО расходов на оборону. Прибыль до вычета процентов и налогов увеличилась с €613 млн до €724 млн. Крупнейшая оборонная компания Германии является основным поставщиком Бундесвера и одним из важнейших производителей артиллерийских боеприпасов для европейских стран - членов НАТО. По состоянию на конец сентября объем заказов Rheinmetall достиг рекордного показателя - почти €64 млрд.

Rheinmetall - крупнейшая оборонная компания Германии. Она извлекает большую выгоду из конфликта на Украине. Концерн также поставляет военную технику, включая танки и боеприпасы, Киеву и строит на Украине завод по производству боеприпасов.