В Чехии со здания Палаты депутатов сняли флаг Украины

Это сделали по распоряжению нового спикера Томио Окамуры

Центр Праги, Чехия © AP Photo/ Petr David Josek

ПРАГА, 7 ноября. /ТАСС/. Флаг Украины снят в Праге со здания Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии по распоряжению ее нового спикера Томио Окамуры.

"Я дал указание снять украинский флаг со здания Палаты депутатов. Чешская республика - на первом месте. Пожелайте нам удачи!" - написал избранный ее спикером 5 ноября Окамура в Х. Новостному порталу Idnes он заявил: "Это определенный символ. Украинский флаг был убран по моему распоряжению. Это заняло несколько секунд".

Как отмечают чешские СМИ, флаг Украины был размещен на здании нижней палаты парламента республики после 24 февраля 2022 года. На здании Палаты депутатов остаются сейчас поднятыми флаги Чехии, Евросоюза и Израиля. Последний был вывешен в октябре 2023 года в знак солидарности с этой страной, подвергшейся нападению боевиков радикального палестинского движения ХАМАС.

По данным чешских СМИ, Окамура объясняет свое решение снять флаг Украины со здания Палаты депутатов соответствующим обещанием избирателям, которое дало возглавляемое им политическое движение SPD (Свобода и прямая демократия) до состоявшихся в республике 3 и 4 октября парламентских выборов. В случае прихода к власти руководство этой политической силы обещало убрать в стране флаги Украины со зданий государственных учреждений и организаций.

Пресс-служба SPD распространила в соцсетях видеозапись снятия украинского флага, на которой видно, как спикер придерживает лестницу снимающему флаг Украины со здания Палаты депутатов. Между тем фракции оппозиционных либеральных партий выразили протест против решения Окамуры и вывесили из окон своих помещений в здании нижней палаты флаги Украины.

Избрание Окамуры спикером Палаты депутатов стало следствием договоренности добившихся наибольшего успеха на парламентских выборах трех политических движений: SPD, ANO (Акция недовольных граждан) и Motorist ("Автомобилисты"). Эти политические силы, опирающиеся на поддержку 108 из 200 депутатов нижней палаты парламента, подписали 3 ноября соглашение о создании правительственной коалиции.