В Бирмингеме задержали шесть человек на протестах из-за приезда ФК "Маккаби"

По информации The Daily Telegraph, всего в районе футбольного собрались несколько сотен пропалестинских демонстрантов

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Шесть человек задержаны в районе футбольного стадиона "Вилла Парк" в британском городе Бирмингем во время нескольких произраильских и пропалестинских протестов. Как сообщила газета The Daily Telegraph, акции протеста проходили в связи с проведением матча четвертого тура общего этапа Лиги Европы между английской "Астон Виллой" и израильским футбольным клуба "Маккаби" из Тель-Авива, который завершился в пользу хозяев (2:0).

По информации издания, всего в районе "Вилла Парка" собрались несколько сотен пропалестинских демонстрантов, некоторые из которых выкрикивали оскорбительные лозунги. Им отвечали собравшиеся у стадиона сторонники еврейского государства. Как говорится в статье, многие из них были возмущены тем, что полиция заперла произраильских активистов, выступавших против запрета болельщикам "Маккаби" посещать матч, на баскетбольной площадке возле стадиона.

Всего безопасность обеспечивали около 700 полицейских. Как указывает The Daily Telegraph, это в семь раз больше, чем во время обычных матчей "Астон Виллы" в рамках европейских кубков.

Как уточнили в полиции графства Западный Мидлендс, четыре человека были задержаны за нарушение общественного порядка (из них три - на почве расовой ненависти), один - за отказ снять маску, и еще один - за неисполнение требований правоохранительных органов.

В середине октября консультативная группа по вопросам безопасности Бирмингема запретила болельщикам "Маккаби" посещать матч с "Астон Виллой". Такое решение было принято на основе разведданных и опыта предыдущих инцидентов. Матч полиция квалифицировала как событие "высокого уровня риска".

Подобный шаг вызвал возмущение у премьер-министра Кира Стармера и ряда политиков. Однако спустя несколько дней, в ситуации, когда запрет так и не был снят, руководство "Маккаби" заявило, что откажется принимать гостевые билеты, даже если они будут выделены.