Сенат США не принял резолюцию с требованием не применять силу против Венесуэлы

В документе подчеркивается, что администрация Трампа без одобрения Конгрессом не должна допускать участия американских сил в военных действиях на территории Венесуэлы

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США не поддержал резолюцию с требованием к администрации президента Дональда Трампа не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения законодателей. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Документ поддержали 49 членов верхней палаты Конгресса, против высказался 51. Для одобрения резолюции требовалось большинство голосов.

В резолюции подчеркивается, что администрации Трампа не следует допускать участия американских сил "в военных действиях на территории Венесуэлы или против нее, которые не были разрешены Конгрессом". В документе подчеркивается, что лишь законодательный орган обладает полномочиями объявлять войну. "Конгресс пока не объявлял войну Венесуэле или какому-либо лицу или организации в Венесуэле, а также не принял какой-либо законопроект, разрешающий применение военной силы на территории Венесуэлы или против нее", - подчеркивается в резолюции.

Как сообщил 6 ноября телеканал CNN со ссылкой на источники, администрация Трампа рассчитывает получить юридическое заключение от Минюста США, которое оправдало бы нанесение ударов по наземным целям в Венесуэле без необходимости запрашивать у Конгресса разрешение на применение военной силы.

На закрытом брифинге 5 ноября чиновники администрации, включая госсекретаря Марко Рубио и главу Пентагона Пита Хегсета, сообщили законодателям, что в настоящее время у США нет ни планов, ни юридических оснований для атак по наземным целям в Венесуэле. Они пояснили, что существующее юридическое заключение разрешает удары только по судам, на которых, по версии американской стороны, перевозят наркотики. С сентября ВМС США нанесли уже несколько таких ударов.