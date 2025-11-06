Глава Rheinmetall: ФРГ может иметь сильнейшую в Европе армию с обычным оружием

Армин Паппергер считает, что Бундесвер может стать сильнейшими европейскими вооруженными силами к 2029 году

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 7 ноября. /ТАСС/. Глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что ФРГ может иметь самую сильную в Европе армию с обычными вооружениями.

Отвечая на вопрос, насколько реально, что у Германии будет самая сильная армия в Европе, Паппергер утверждал, что это "вполне реалистично". "Я в это верю. Почему? Потому что программы, которые сейчас запускает правительство ФРГ, демонстрируют именно это: количество закупаемой техники и количество закупаемых боеприпасов. Я убежден, что мы можем иметь самую сильную армию, [оснащенную] обычными вооружениями, в Европе", - сказал он в интервью телеканалу ZDF. Это, по мнению Паппергера, может произойти к 2029 году.

В то же время он заявил, что важное значение для концерна имеет восточный фланг НАТО. "Нам нужно укрепить восточный фланг. Именно поэтому мы сейчас инвестируем во многие страны. Мы строим два завода в Болгарии и один в Румынии. Вчера мы заложили фундамент в Литве, где строим завод по производству боеприпасов", - резюмировал глава Rheinmetall.

14 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Бундесвер (вооруженные силы ФРГ) должен стать сильнейшей конвенциональной армией в Европе. Он подчеркнул, что ФРГ должна сама расширять собственные оборонные возможности и боеготовность.

25 марта в Германии вступили в силу поправки к основному закону, которые позволят ослабить так называемый долговой тормоз (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает) для финансирования растущих расходов на оборону и создать специальный инфраструктурный фонд общим объемом 500 млрд евро.

Минобороны ФРГ стремится увеличить численность Бундесвера с примерно 183 тыс. военных в настоящее время до 260 тыс. к 2035 году. В настоящее время все виды Вооруженных сил ФРГ испытывают материально-технические проблемы. Инспектор сухопутных войск генерал-лейтенант Альфонс Маис признавал, что армия ФРГ слабо защищена от беспилотников.