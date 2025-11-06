NYT: в США начали расследование против мэра Вашингтона

По информации издания, следствие связано с потенциальными нарушениями законов о финансировании избирательных кампаний и антикоррупционного законодательства

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 7 ноября. /ТАСС/. Министерство юстиции США начало антикоррупционное расследование в отношении мэра Вашингтона Мюриэл Боузер в связи с ее зарубежной поездкой, которую, как считает ведомство, профинансировал Катар. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их сведениям, расследование ведется уже несколько месяцев и связано с потенциальными нарушениями законов о финансировании избирательных кампаний и антикоррупционного законодательства. Для предъявления обвинений во взяточничестве необходимо выяснить, действовала ли мэр когда-либо в интересах Катара. Доказательств этого пока нет, отмечает издание.

Аппарат мэра сообщил NYT, что не в курсе расследования. "Это была деловая поездка. Представители Вашингтона регулярно совершают их, чтобы продвигать Вашингтон как направление для инвестиций и роста", - цитирует газета комментарий офиса мэра.

Боузер входит в Демократическую партию, с 2015 года занимает пост мэра Вашингтона. В 2023 году она и четыре ее сотрудника посетили Дубай для участия в климатической конференции ООН, заявив, что эту поездку оплатила Конференция мэров США. Впоследствии выяснилось, что организация профинансировала визит в ОАЭ лишь частично и что в Дубай глава Вашингтона направилась из Дохи. The New York Times утверждает, что на поездку Боузер в Доху более $61 тыс. выделил Катар.

Газета напоминает, что этим летом отношения Боузер и президента США Дональда Трампа обострились в связи с решением американского лидера перебросить бойцов Национальной гвардии в столицу для борьбы с преступностью. Однако антикоррупционное расследование, вероятнее всего, началось еще до этого конфликта, указывает издание.