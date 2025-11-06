The Economist: потеря Красноармейска должна стать "тревожным звонком" для Киева

Журнал считает, что ситуация для ВСУ может стать хуже, так как город является транспортным узлом

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 7 ноября. /ТАСС/. Контроль ВСУ над Красноармейском (украинское название - Покровск) подходит к концу, а потеря этого города должна стать "тревожным звонком" для Киева. Об этом говорится в статье британского журнала The Economist.

"Сейчас они (ВСУ - прим. ТАСС) ведут борьбу, чтобы иметь возможность вывести свои силы, часть из которых находится в окружении. Потеря Покровска, хотя она и давно ожидаема, станет серьезным ударом", - пишет издание, полагая, что "дальше может стать хуже", так как этот город - транспортный узел.

The Economist обращает внимание на то, что "не намного лучше" ситуация и в расположенном поблизости Димитрове (украинское название Мирноград), где "украинские силы рискуют оказаться в окружении".

"Украина страдает от системной болезни плохого планирования и паралича перед лицом плохих новостей. Военные и политические руководители не смогли начать строительство новых подземных укреплений в ответ на российские массированные удары и применение БПЛА. Потеря Покровска это не конец истории, но она должна стать тревожным звонком", - говорится в статье.

4 ноября Минобороны РФ сообщило, что российские подразделения зачистили 35 зданий в Красноармейске. Военный эксперт Андрей Марочко со своей стороны отметил, что российским войскам осталось преодолеть порядка 2 км, чтобы полностью "захлопнуть группировку украинских боевиков" в районе Димитрова.