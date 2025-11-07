Трамп считает, что многие страны присоединятся к Авраамовым соглашениям

Президент США заявил, что Казахстан станет первой страной, которая присоединится к соглашениям во время его второго президентского срока

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уверен, что многие страны намерены присоединиться к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем. Об этом американский лидер заявил в четверг в социальной сети Truth Social.

"Я только что провел отличный телефонный разговор между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, - сообщил Трамп. - Казахстан - это первая страна, которая во время моего второго президентского срока присоединится к Авраамовым соглашениям, первая из многих".

"Это важный шаг с точки зрения наведения мостов в мире. Сегодня все больше государств стремятся к миру и процветанию посредством моих Авраамовых соглашений, - полагает Трамп. - Мы вскоре объявим о церемонии подписания, чтобы это было официально, и многие страны хотят присоединиться к этому клубу силы". Трамп проводит в Белом доме встречу с лидерами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Ранее американский портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Астана намерена присоединиться к упомянутым соглашениям. В публикации отмечалось, что Токаев объявит об этом на встрече с Трампом. Пресс-служба президента Казахстана подтвердила, что республика намерена присоединиться к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем, назвав это "логичным продолжением" внешнеполитического курса страны.

Казахстан и Израиль установили дипломатические отношения в 1992 году и поддерживают политические контакты. Axios отмечал, что вступление Казахстана в соглашения призвано придать им новый импульс и продемонстрировать, что это клуб, в который хотят вступить многие страны.

Авраамовы соглашения были достигнуты Израилем и рядом арабских стран при посредничестве США в 2020-2021 годах. В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, Марокко и ОАЭ. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с еврейским государством объявил Судан. До заключения этих соглашений у Израиля из арабских государств были установлены дипломатические отношения только с Египтом в 1979 году и Иорданией в 1994 году.