Трамп назвал "очень возможным" посещение Казахстана

Президент США в сентябре уже допускал возможность посещения республики

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 7 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал очень возможным свой визит в Казахстан. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов на встрече с лидерами пяти центральноазиатских республик в Белом доме.

Трампу был задан вопрос о том, какова вероятность, что он станет первым президентом США, посетившим Казахстан. "Я думаю, очень возможно, что мы сделаем это", - заявил в ответ американский лидер.

В сентябре Трамп по итогам разговора с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым уже допускал возможность посещения республики.