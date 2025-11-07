ТАСС: СБУ в Херсоне открывают секретные точки содержания задержанных для пыток

В пророссийском подполье отметили, что в таких местах людей держат без связи вплоть до нескольких недель

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Херсонское управление Службы безопасности Украины (СБУ) организовывает в городе специальные места пыток, где держит людей без связи вплоть до нескольких недель. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

"В Херсоне существуют секретные точки содержания - так называемые места пыток. Некоторые жители пропадали на дни или недели без связи с семьей. Впоследствии они сообщали, что находились "в подвале" или на территории ведомственных зданий без официальной регистрации", - рассказал собеседник агентства.

Так, по его словам, по составленному главным управлением списку подозреваемых в управлении формируются оперативные группы из 3-4 сотрудников и пары местных жителей для проведения соответствующих мероприятий. "Они выезжают на адрес, проводят осмотр, изымают технику, иногда увозят хозяина "для проверки". Формально это контрразведка. Фактически - фильтрационная зачистка. В местных СМИ об этом, естественно, не пишут", - проинформировал представитель подполья.

Ранее ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье сообщал, что командование херсонского управления СБУ состоит из уроженцев центральной и западной Украины из-за недоверия к местным офицерам.