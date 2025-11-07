Китай принял на вооружение авианосец "Фуцзянь"

Это первый китайский авианосец, оснащенный электромагнитной катапультой для взлета палубных истребителей

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 7 ноября. /ТАСС/. Новый авианосец "Фуцзянь" принят на вооружение и вошел в состав ВМС Народно-освободительной армии (НОАК) Китая. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Соответствующая церемония состоялась на военно-морской базе в городе Санья (южная провинция Хайнань). Участие в ней принял председатель КНР Си Цзиньпин, который также возглавляет Центральный военный совет КНР. Это первый китайский авианосец, оснащенный электромагнитной катапультой для взлета палубных истребителей. Ранее были проведены ее успешные испытания.

Корабль способен нести самолеты такого типа как J-15T, J-35 и KJ-600. Его планируют использовать для регулярного выполнения задач национальной обороны.

В настоящее время в составе ВМС Народно-освободительной армии Китая еще два авианосца, помимо "Фуцзяня". Первый из них - "Ляонин" - построен на базе купленного Китаем у Украины незавершенного советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг". Второй авианосец - "Шаньдун" - построен КНР самостоятельно на базе "Ляонина". Оба корабля оснащены неядерной силовой установкой.