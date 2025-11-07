Европол: ЕС нужно менять законы, чтобы применять ИИ для борьбы с преступностью

Заместитель исполнительного директора службы Юрген Эбнер сообщил, что власти должны проводить оценку "защиты данных и соблюдения основных прав", прежде чем задействовать искусственный интеллект

БРЮССЕЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Евросоюза хотят использовать искусственный интеллект (ИИ) для борьбы с преступностью, однако законы сообщества мешают применять эту технологию. Об этом заявил заместитель исполнительного директора Европола Юрген Эбнер в интервью европейскому изданию Politico.

По его словам, сейчас власти, согласно действующему законодательству ЕС, должны проводить оценку "защиты данных и соблюдения основных прав", прежде чем задействовать ИИ в расследовании. Подобные проверки могут длиться до восьми месяцев. Ускорение процесса может сыграть решающую роль в ситуации, когда "существует угроза жизни", добавил Эбнер.

Ранее он уже говорил о целесообразности разработки ускоренной процедуры, позволяющей правоохранителям использовать ИИ в "чрезвычайных" ситуациях без необходимости следовать "очень сложной процедуре соблюдения нормативных требований".