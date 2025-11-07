Politico: ЕС боится, что решение по активам РФ примут слишком поздно для Киева

По информации издания, если Бельгия снимет свои возражения, ЕК приступит к разработке соответствующей законодательной базы

БРЮССЕЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Европарламент может принять участие в согласовании юридического механизма экспроприации замороженных российских активов, что чревато затягиванием процесса выделения помощи Украине, у которой закончатся средства. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

В пятницу представители правительства Бельгии и Еврокомиссии (ЕК) проведут встречу по данной теме. Бельгия на саммите в октябре заблокировала предложение выдать Киеву так называемые "репарационные кредиты" путем изъятия замороженных активов РФ, ЕК пытается убедить королевство снять свои возражения. По данным собеседников издания, эта тема в ближайшие дни будет обсуждаться на всех уровнях, в том числе на высшем, что предполагает участие премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера и руководства Еврокомиссии.

Если Бельгия снимет свои возражения, ЕК приступит к разработке соответствующей законодательной базы. Вероятно, в этой работе также примет участие Европарламент, сказали изданию неназванные чиновники ЕС. "Это может затянуть процесс и ставит под угрозу надежды Еврокомиссии получить 140 млрд евро до апреля [2026 года], когда, как ожидается, у Киева закончатся деньги", - пишет издание.

Ситуацию осложняет то, что финансирование Киева по линии МВФ также зависит от выделения Евросоюзом "репарационных кредитов". Это в четверг признал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, который отметил, что возможно потребуется "промежуточное решение" по финансовой поддержке Украины.

В Бельгии базируется компания Euroclear, на балансе которой находится большая часть замороженных Евросоюзом активов России. Бельгия блокирует их использование, опасаясь, что ей придется в одиночку выплачивать РФ компенсацию. Посол России в Бельгии Денис Гончар ранее заявил в интервью ТАСС, что по какой бы схеме Еврокомиссия не попыталась экспроприировать активы, это будет расценено как воровство. Ответные действия России "последуют немедленно" и заставят Запад "считать убытки", предупредил дипломат.