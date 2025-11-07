Yonhap: запущенная военными КНДР ракета пролетела 700 км

Это седьмой пуск в 2025 году

СЕУЛ, 7 ноября. /ТАСС/. Запущенная 7 ноября военными КНДР баллистическая ракета пролетела примерно 700 км. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

По оценкам Южной Кореи, в сторону Японского моря была запущена ракета малой дальности.

В предыдущий раз народная республика запускала баллистическую ракету 22 октября. Это седьмой пуск в 2025 году и второй после вступления в должность президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна.

Агентство Yonhap отмечает, что 4 ноября США ввели санкции против восьми граждан КНДР. В МИД КНДР заявили, что будут реагировать зеркально на политику Вашингтона.