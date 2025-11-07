Эксперт Тарасов: Белоруссия пропустила через границу более 200 литовских фур

Вице-президент ассоциации грузоперевозчиков Литвы "Линава" отметил, что от белорусской стороны получено уведомление о готовности открыть КПП в Беняконях

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 7 ноября. /ТАСС/. Белоруссия за прошедшие сутки пропустила через контрольно-пропускной пункт "Каменный Лог" более 200 литовских фур. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил вице-президент ассоциации грузоперевозчиков Литвы "Линава" Олег Тарасов. Обычно, по его словам, через этот переход в сутки пропускается в 2,5 раза меньше фур.

"В Литву за прошедшие сутки вернулись 218 грузовых машин. Они были пропущены белорусской стороной через переход в населенном пункте Каменный Лог", - сказал он.

Тарасов отметил, что от белорусской стороны получено уведомление о готовности открыть КПП в Беняконях. "Там находятся более 400 грузовиков", - сообщил он.

Литва 29 октября на месяц полностью закрыла автотранспортную границу с Белоруссией из-за ситуации с массовым проникновением на территорию страны метеозондов, на которых контрабандисты переправляют в балтийскую республику сигареты. В белорусском МИД заявили, что литовская сторона закрытием границы продемонстрировала свое истинное отношение к европейским ценностям свободы передвижения людей. Белоруссия 31 октября запретила движение по дорогам страны грузовиков и тракторов, зарегистрированных в Литве и Польше. В результате на белорусских КПП застряли 5 тыс. литовских фур.