Президент Эстонии заявил о нежелании баллотироваться на второй срок

Алар Карис при этом отметил, что могут возникнуть исключительные обстоятельства

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 7 ноября. /ТАСС/. Президент Эстонии Алар Карис, занимающий пост главы государства с октября 2021 года, заявил, что с большой долей вероятности не будет баллотироваться на второй срок.

"Должно произойти маленькое чудо, чтобы меня убедили баллотироваться", - заявил он в интервью порталу национального гостелерадио ERR. При этом действующий президент не исключил, что могут возникнуть исключительные обстоятельства.

Карис также предложил рассмотреть идею введения для президента одной семилетней каденции вместо двух пятилетних сроков, чтобы избежать неопределенности с переизбранием. Он добавил, что предпочел бы прямые выборы главы государства народом, но политический консенсус по этому вопросу отсутствует.

Очередные президентские выборы в Эстонии состоятся в конце лета - начале осени 2026 года. Согласно конституции балтийской республики, президент страны избирается депутатами Рийгикогу (парламента) на пятилетний срок и не может занимать эту должность более двух сроков подряд.