В Литве возобновляют конкурс на снос недостроенного Дома Москвы

Представитель госинспекции по территориальному планированию и строительству Росвальдас Горбачёвас отметил отсутствие каких-либо юридических препятствий

ВИЛЬНЮС, 7 ноября. /ТАСС/. Литовские власти смогут возобновить конкурс на проведение работ по сносу недостроенного Дома Москвы, юридических препятствий не осталось. Об этом сообщил журналистам представитель госинспекции по территориальному планированию и строительству Росвальдас Горбачёвас.

"Вступило в силу решение Верховного суда по жалобе предприятия Vilniaus BDT, которое было исключено из числа участников конкурса и это оспаривало", - сказал он.

Жалоба отклонена. "Вместе с этим снимаются ограничения, которые остановили процедуры проведения конкурса", - утверждал Горбачёвас.

В конце 2022 года Вильнюсский участковый суд разрешил проведение работ по сносу Дома Москвы как неузаконенной постройки. В подготовленных госинспекцией по территориальному планированию и строительству документах работы оценены в €1,846 млн.

Дом Москвы - многофункциональный культурный и общественный центр - был практически построен, но завершить объект не удалось. В 2016 году с подачи городских властей госинспекция по территориальному планированию и строительству обратилась в суд. Ведомство утверждало, что возведение Дома Москвы ведется с нарушениями технического регламента. С тех пор технические претензии, которые были легко разрешимы, трансформировались в фигурировавшую в судах при рассмотрении апелляций угрозу национальной безопасности.